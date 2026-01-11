अमेरिकेने सीरियात ISIS वर केला मोठा हल्ला, अनेक ठिकाणी केले हवाई हल्ले

अमेरिकन सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) आज सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेटच्या (ISIS) अनेक ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ले केले आहेत. हे हल्ले ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक अंतर्गत करण्यात आले असून, गेल्या महिन्यात पालमायरा येथे झालेल्या ISIS च्या हल्ल्याचा प्रत्युत्तर म्हणून हे पाऊल उचलले गेले आहे, असे बोलले जात आहे.

या हल्ल्यात अमेरिका आणि त्यांच्या भागीदार देशांच्या (पार्टनर फोर्सेस) सैन्याने ३५ पेक्षा अधिक ISIS च्या ठिकाणांवर ९० हून अधिक प्रिसिजन बॉम्ब्स आणि मिसाइल्स वापरले. यामध्ये F-15E फायटर जेट्स, A-10 थंडरबोल्ट विमाने, AC-130J गनशिप्स, MQ-9 रीपर ड्रोन आणि जॉर्डनच्या F-16 विमानांचा समावेश होता. हल्ले संपूर्ण सीरियामध्ये करण्यात आले असून, ISIS च्या शस्त्रसाठे, पुरवठा मार्ग, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इतर सुविधा नष्ट करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

हे हल्ले डिसेंबर १३, २०२५ रोजी पालमायरा येथे झालेल्या ISIS च्या अंबुशचा प्रत्युत्तर आहे, ज्यात दोन अमेरिकन सैनिक आणि एक अमेरिकन नागरिक अनुवादक (इंटरप्रिटर) ठार झाले होते. यानंतर डिसेंबर १९, २०२५ रोजी ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक सुरू झाले होते, ज्यात ७० हून अधिक लक्ष्यांवर १०० पेक्षा जास्त मुनिशन्सचा वापर करून मोठा हल्ला केला गेला होता. आजचा हल्ला या ऑपरेशनचा दुसरा मोठा टप्पा आहे.

