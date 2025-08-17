खराब हवामानामुळे वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित, कटरा येथे प्रवासी अडकले

जम्मू-कश्मीरमधील खराब हवामानामुळे वैष्णोदेवी यात्रा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे प्रशासनाने पुढील काही तासांसाठी यात्रा कटरा येथेच थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक भाविकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जम्मू-कश्मीरमध्ये अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे रस्ते आणि प्रवास मार्गांवर परिणाम झाला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने वैष्णोदेवी यात्रा तूर्तास स्थगित केली आहे. प्रवाशांना कटरा येथे थांबण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, हवामान सुधारल्यानंतरच यात्रा पुन्हा सुरू होईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, सततच्या पावसामुळे वैष्णोदेवी मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गांवर खडतर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे भाविकांना कटरा येथे थांबावे लागत आहे. प्रशासनाने भाविकांच्या सुरक्षेसाठी सर्वतोपरी खबरदारी घेतली असून, आवश्यक सुविधा पुरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.