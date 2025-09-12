वैष्णोदेवी यात्रा पुन्हा 14 सप्टेंबरपासून सुरू होणार

जम्मू येथील माता वैष्णोदेवी मंदिर हे भूस्खलनानंतर अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा मंदिर प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या १४ सप्टेंबर (रविवार) पासून वैष्णोदेवी यात्रा पुन्हा सुरू होईल. माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डकडून ही माहिती देण्यात आलेली आहे. प्रतिकूल हवामान आणि ट्रॅकच्या आवश्यक देखभालीमुळे तात्पुरती स्थगित केलेली यात्रा हवामान अनुकूल राहिल्यास सुरू होईल, असे मंडळाने म्हटले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यातील माता वैष्णोदेवी मंदिराची यात्रा आज (शुक्रवार) सलग १८ व्या दिवशी स्थगित करण्यात आली आहे. २६ ऑगस्ट रोजी कटरा येथील त्रिकुटा टेकड्यांमधील अधकुंवारी येथे ढगफुटीमुळे मोठी दुर्घटना घडली. भूस्खलनात ३४ यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला आणि २० जण जखमी झाले. पुढील आदेशापर्यंत त्याच दिवशी ही यात्रा स्थगित करण्यात आली होती.
भूस्खलनानंतर गुहा मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गावरील बहुतेक दुरुस्तीचे काम आता पूर्ण झाले आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पावसाने नागरिकांचे हाल केले होते. या पावसात अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली होती. शिवाय या पावसाने अनेकांचे जीवही घेतले.
वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित झाल्यामुळे, कटरा बेस कॅम्प पूर्णपणे ओसाड झाले आहे. जम्मू विभागात बुधवारी (१० सप्टेंबर) पूरग्रस्त पावसामुळे शाळा पुन्हा सुरू झाल्या. मुसळधार पाऊस, पूर आणि भूस्खलनामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून या शाळा बंद होत्या. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग ९ दिवस बंद राहिल्यानंतर बुधवारी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. २७० किमी लांबीचा हा महामार्ग काश्मीरला देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणारा एकमेव सर्व हवामान रस्ता आहे. तो ३० ऑगस्ट रोजी उघडण्यात आला होता, परंतु तो पुन्हा बंद करावा लागला. अलिकडच्या पूर आणि भूस्खलनामुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुमारे १२,००० किमी रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे.