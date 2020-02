चंदन तस्कर वीरप्पनच्या मुलीचा भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश

कुविख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन याची मुलगी विद्या राणीने शनिवारी भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला. तमिळनाडूत भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव, माजी केंद्रीय मंत्री पॉन राधाकृष्ण यांच्या उपस्थित विद्या राणीने भाजपचा झेंडा हातात घेतला.

Tamil Nadu: Vidhya Rani – daughter of Veerappan, joined BJP in Krishnagiri yesterday, in the presence of party leaders Murlidhar Rao, Pon Radhakrishnan and others. pic.twitter.com/O1TJKGbrMi

— ANI (@ANI) February 23, 2020