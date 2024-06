VIDEO : … जेव्हा बायकोच घेते जसप्रीत बुमराहची मुलाखत

टीम इंडियाने पुन्हा एकदा 17 वर्षानंतर टी-20 वर्ल्डकपचे जेतेपद आपल्या नावावर केले आहे. या संपूर्ण विश्वचषकात टीम इंडियाला विजय मिळवून देण्यात जसप्रीत बुमराहचा सिंहाचा वाटा होता असे बोलायला हरकत नाही. विजयानंतर सर्व खेळाडू आपल्या कुटुंबियांसोबत पत्नीसोबत आपला आनंद शेअर करत असताना जसप्रीत बुमराह मात्र त्याच्या पत्नीला मुलाखत देताना दिसला.

No more interviews with you .now give me a hug Jaspreet bumrah giving interview to his wife & hugs his son Angad 🥰 pic.twitter.com/gj8Sd0gtkV

— 💝🌹💖jaggirmRanbir💖🌹💝 (@jaggirm) June 30, 2024