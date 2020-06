Video- बागेतल्या जिममधलं मशीन आपोआप सुरू झालं, लोक म्हणताहेत भुताटकी!

बाग किंवा जॉगिंग पार्कमध्ये अनेकदा व्यायामासाठी मशिन्स ठेवलेली असतात. ज्यांना मोठ्या जिममध्ये जाणं शक्य नसतं, ते या ओपन जिममधल्या मशिन्सच्या साहाय्याने व्यायाम करू शकतात. पण, झाशीत एका बागेत एक विचित्र घटना घडली आहे. बागेत कुणीही नसताना अचानक तिथलं एक मशीन आपोआप सुरू झाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

उत्तर प्रदेशातील झाशी इथल्या कांशीराम पार्क इथली ही घटना आहे. इथे बसवलेल्या ओपन जिममधलं हाताचे व्यायाम करण्याचं मशिन अचानक आपोआप सुरू झालं. त्यामुळे ते पाहणारे लोक चक्रावले. ओपन जिममधलं कोणतंही मशीन वीजेवर चालत नाही. त्यामुळे हा भुताटकीचा प्रकार असावा असा त्यांचा समज झाला. काहींनी याचे व्हिडीओही बनवले आणि व्हायरल केले. या पार्कमधल्या जिमच्या भीतीने इथे लोकांचं येणंही बंद झालं.

या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना मिळाली आणि त्यांनी त्वरित याची शहानिशा करायची ठरवली. पोलीस त्या मशिनपाशी गेले तेव्हाही ते मशिन आपोआप चालत होतं. थोडं निरीक्षण केल्यानंतर पोलिसांना खरा प्रकार लक्षात आला. बराच काळ पार्क बंद असल्याने तिथल्या मशिन्सना वंगण लावण्यात आलं नव्हतं. पार्क सुरू व्हायच्या आधी ते वंगण लावण्यात आलं. मात्र, त्या वंगणामुळे ते मशीन आपोआप सुरू झालं.

या बागेच्या सुरक्षा रक्षकानेही बागेत भुताटकीचे प्रकार होत असल्याचं खंडन केलं आहे. मी इथे आठ वर्षांपासून नोकरी करत असून आजवर इथे असं काहीही घडलेलं नाही. हा प्रकार भुताटकीचा नसून वंगणामुळे झालेला आहे, असंही त्याने स्पष्ट केलं आहे. पोलिसांनी जरी या प्रकाराचा खुलासा केला असला तरी व्हायरल व्हिडीओमुळे हे मशिन चर्चेचा विषय झालं आहे.

Apparently this happened somewhere in UP. Received via WA. Who’s exercising?? ‍♂️ pic.twitter.com/Vbmqlsd0mz

— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 12, 2020