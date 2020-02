अभिनेता विजयच्या घरी आयकर विभागाची धाड

तमिळ अभिनेता विजय याच्या घरी आयकर विभागाने छापेमारी केल्याचे वृत्त ANI या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे की तमिळनाडूमध्ये आयकर विभागाने अभिनेता विजय आणि निर्माता अबू चेलियन यांच्या मालकीच्या घर आणि कार्यालयांवर धाड टाकली आहे. या जागांची संख्या 38 च्या घरात असून आतापर्यंतच्या छापेमारीमध्ये 65 कोटी रुपये हस्तगत करण्यात आले आहे.

Tamil Nadu: Income Tax Department is conducting raids & surveys at the properties of Tamil actor Vijay and producer Anbu Chezhiyan. Around 38 premises have been covered in the raid and Rs 65 crores have been recovered. pic.twitter.com/zrz63CcBoO

