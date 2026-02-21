महाराष्ट्रासह उत्तर हिंदुस्थान तापणार; दक्षिणेकडील राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता, यलो अलर्ट जारी

राज्यासह देशातील वातावरण झपाट्याने बदत असून आता उकाडा जाणवायला लागला आहे. पुढील पाच दिवसात महाराष्ट्रासह उत्तर हिंदुस्थानात तापमानवाढ कायम राहणार आहे. तर बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्याने दक्षिणेकडील १० राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तामिळनाडूपासून केरळपर्यंत सतर्कतेचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे.
नैऋत्य बंगालच्या उपसागरावर आणि हिंदी महासागरावर कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे २१ ते २४ फेब्रुवारी दरम्यान तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि इतर भागात मुसळधार पाऊस, जोरदार गडगडाट आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडू आणि केरळमधील अनेक जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
नैऋत्य बंगालच्या उपसागर आणि लगतच्या विषुववृत्तीय हिंदी महासागरावरील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे पुढील दोन दिवस दक्षिण तामिळनाडू आणि दक्षिण केरळमधील काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या पावसासोबत जोरदार वादळे, वीज आणि ताशी ३०-४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पुढील सात दिवसांत वायव्य हिंदुस्थानातील कमाल तापमान हळूहळू २-४ अंश सेल्सिअसने वाढू शकते.
२१ ते २४ फेब्रुवारी दरम्यान तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि कराईकलमध्ये वादळे आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. २१ आणि २२ फेब्रुवारी रोजी केरळ आणि माहे येथे हलका ते मध्यम पाऊस, गडगडाटी वादळे आणि जोरदार वारे येण्याची शक्यता आहे. २१ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान दक्षिण अंतर्गत कर्नाटकात वादळे आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. २३ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान अंदमान आणि निकोबार बेटांवर हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. २३ आणि २४ फेब्रुवारी रोजी आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगणा, विदर्भ, छत्तीसगड आणि गंगेच्या पश्चिम बंगाल प्रदेशातही वादळे येऊ शकतात.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २१ फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडूमधील कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थुथुकुडी, तेनकासी, विरुधुनगर आणि थेनी यासारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. केरळमधील पाच जिल्ह्यांमध्येही पिवळा इशारा देण्यात आला आहे. लोकांना सतर्क राहण्याचा आणि आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागराच्या काही भागात मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे, कारण जोरदार वारे आणि हवामान खराब होण्याची शक्यता आहे. पुढील ७ दिवसांत वायव्य हिंदुस्थानातील पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेशमध्ये तापमान हळूहळू २-४ अंश सेल्सिअसने वाढेल. महाराष्ट्रासह मध्य भारतातील तापमान पुढील २ दिवसांत ३-५ अंश सेल्सिअसने वाढू शकते,असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.