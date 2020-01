मस्तक बर्फात, पाय पाण्यात; हिंदुस्थानात हवामान बदलाचे संकेत

आशियातील हिंदुस्थान उपखंडात तीन ऋतू प्रामुख्याने पहायला मिळतात. उन्हाळा, पावसाळा, उन्हाळा. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये हे समीकरण थोडं बदलल्याचं दिसू लागलं आहे. आता युरोपीयन देशांप्रमाणे हिंदुस्थानात देखील अवकाळी पाऊस पडू लागला आहे. थंडीचे वेळापत्रक देखील बिघडले आहे. इंग्रजी दिनदर्शिकेनुसार नववर्षाची सुरुवात होत असताना संपूर्ण हिंदुस्थान कडाक्याची थंडी अनुभवत असतो. मात्र यंदा नवीन चित्रपाहायला मिळत आहे.

Cold wave and fog continues in Delhi, minimum temperature at 2.4°C in Safdarjung; visuals from India Gate. pic.twitter.com/aUYJ0wGgd3

— ANI (@ANI) January 1, 2020