सिमकार्ड खराब झाले तर…

सामना ऑनलाईन
|

 

कोणताही फोन वापरताना त्यात सिमकार्ड हवे असते. फोन बदलल्यानंतर कधीकधी सिम कार्ड खराब होते. जर तुमचे सिमकार्ड खराब झाले असे तुम्हाला वाटत असेल तर काय कराल.

सर्वात आधी ज्या फोनमध्ये सिम कार्ड टाकलेले आहे. तो फोन रिस्टार्ट करून पाहा. जर समस्या सुटली नसेल तर ते सिमकार्ड दुसऱया फोनमध्ये टाकून पाहा.

सिमकार्ड खराब झाले आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. धूळ किंवा घाण साचली असेल तर सिमकार्ड काम करणे थांबवू शकते. त्यामुळे हळूवारपणे कोरडय़ा कापडाने त्याला स्वच्छ करा.

जर हे सगळे करूनही तुमचे सिमकार्ड व्यवस्थित काम करत नसेल तर तुम्ही ज्या कंपनीचे सिमकार्ड आहे त्याच्या जवळच्या स्टोअरला जाऊन भेट द्या आणि सविस्तर माहिती द्या.

कंपनीच्या स्टोअरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला नवीन सिमकार्ड बदलून मिळेल. त्यासाठी तुम्हाला तुमचा ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र दाखवावे लागेल.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सेटवर मोठ्या बहिणीचा दर्जा, अन् पडद्यामागे शारिरीक संबंधांची मागणी; प्रसिद्ध अभिनेत्रीकडून दिग्दर्शकाबाबत धक्कादायक खुलासे

देशातील 34 टक्के श्रीमंत व्यक्ती दारू पित नाहीत

जगभरातून महत्त्वाच्या बातम्या

मूल तिरळे पाहात असेल तर…

युद्ध हे केवळ ड्रोनने जिंकले जाऊ शकत नाही, एअर मार्शल ए. पी. सिंह यांचं स्पष्ट मत

शबरीमला मंदिराची बदनामी थांबवा!मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मिग-21 फायटर जेट शुक्रवारी सेवेतून निवृत्त होणार, सहा दशकांहून अधिक काळानंतर उड्डाण थांबणार

दीपिका-शाहरुखची पुन्हा जोडी जमली, ‘किंग’ चित्रपटाची शूटिंग सुरू

पुणे महापालिकेत उपायुक्तांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये खांदेपालट, वादग्रस्त उपायुक्त माधव जगताप यांना मुख्य प्रवाहात आणल्याने ‘नवल’च