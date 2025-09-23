असं झालं तर… ऑनलाइन खरेदीत क्रॅच आयफोन मिळाला तर

सामना ऑनलाईन
|

ऍपल कंपनीने नुकतीच आयफोन 17 सीरिज लाँच केली आहे. आयफोन 17 खरेदीसाठी मुंबई, दिल्लीत झुंबड उडाली आहे. हजारो आयफोन चाहत्यांनी फोन खरेदी केला आहे.

ऑनलाइन आयफोन खरेदी केला आणि तुम्हाला जर चुकून क्रॅच झालेला आयफोन मिळाला तर ज्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून फोन खरेदी केला आहे, त्या प्लॅटफॉर्मवर माहिती द्या.

जर तुम्ही ऍपल स्टोअरवर जाऊन फोन खरेदी केला असेल तर तेथे जाऊन विक्रेत्यांशी संपर्क साधा. फोन बदलून देण्याची विनंती करा. तुम्हाला फोन बदलून मिळेल.

ज्या ठिकाणाहून फोन खरेदी केला आहे, त्या वेबसाईटच्या अटी व नियम तपासा. जर तुम्हाला फोन बदलून दिला नाही, तर तुम्ही ग्राहक मंचाकडे तक्रार करू शकता.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऑनलाइन फोन खरेदी केला असेल तर डिलिव्हरी बॉयकडून फोन घेताना काळजी घ्या. तो तुम्हाला पॅकिंग फोन देत आहे ना याची काळजी घ्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

विरार ते डहाणू रेल्वे चौपदरीकरणाला गती, लोकल प्रवास वेगवान होणार

वरळी हिट अॅण्ड रन प्रकरण, मिहीर शहावर खुनाची कलमे नोंदवा; आज पुन्हा सुनावणी

हा तर टीम इंडियाचा भावी युवराज, अश्विनकडून अभिषेक शर्माच्या फलंदाजीचे कौतुक

वरळीच्या रेस्टहाऊसमधील चादरी, पडदे धुण्याच्या नावाखाली शासकीय तिजोरीची 20 लाखांची धुलाई; दोन वर्षांपूर्वीचे प्रकरण उघडकीस

शिवाजी पार्क जिमखान्याचा नवा अध्याय सुरू, मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या हस्ते उद्घाटन

पोलिसांना मुंबईत 500 चौरस फुटांचे घर मिळवून देणार, पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांची ग्वाही

राज्यात 20 नव्या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव

ट्रेंड – नवरात्रीचा झकास ‘एआय’ लुक

चोरट्याचा पाठलाग करताना फॉरेन्सिक व्हॅनचालक जखमी