WhatsApp चे ग्रुप आणि नंबर्स गुगल सर्चवर झळकले, व्हायरल पोस्टनंतर कंपनीने दिले स्टेटमेंट

WhatsApp आपल्या नवी प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे चर्चेत आली आहे. नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीत WhatsApp ने स्पष्ट केले आहे की यूजर्सचे चॅट सुरक्षित आहे. मात्र यूजर डेटावर फेसबुकचं पूर्ण लक्ष राहणार आहे. आता WhatsAppची आणखी एक कमी समोर आली आहे. वर्षभराआधीच यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

एकदा पुन्हा WhatsApp ग्रुप्स गुगल सर्चमध्ये दिसत आहेत. म्हणजे युझर्स कोणतेही प्रायवेट WhatsApp ग्रुप गुगल सर्च करून जॉइन करू शकतात. याआधी 2019 मध्ये व्हॉट्सअॅप ग्रुप गुगल सर्चमध्ये दिसू लागले आहेत. यानंतर कंपनीने स्पष्टीकरण देत यामध्ये काही बदल केले.

Your @WhatsApp groups may not be as secure as you think they are. WhatsApp Group Chat Invite Links, User Profiles Made Public Again on @Google Again.

Story – https://t.co/GK2KrCtm8J#Infosec #Privacy #Whatsapp #infosecurity #CyberSecurity #GDPR #DataSecurity #dataprotection pic.twitter.com/7PvLYuM9xD

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) January 10, 2021