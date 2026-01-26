व्हॉट्सॲप आता मोफत राहणार नाही? मोजावे लागणार पैसे; पाहा काय आहे नवा प्लॅन

जगभरात सर्वाधिक वापरले जाणारे मेसेजिंग ॲप ‘व्हॉट्सॲप’ (WhatsApp) आता आपल्या युजर्ससाठी लवकरच एक मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत पूर्णपणे मोफत सेवा देणारे व्हॉट्सॲप लवकरच ‘सबस्क्रिप्शन मॉडेल’ (Subscription Model) आणण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, व्हॉट्सॲपच्या काही वैशिष्ट्यांचा वापर करण्यासाठी युजर्सना पैसे मोजावे लागू शकतात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हॉट्सॲपवर मेसेज पाठवणे पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहील, मात्र हा बदल प्रामुख्याने ‘स्टेटस’ (Status) या फीचरसाठी असेल. व्हॉट्सॲपच्या नव्या २.२६.३.९ या बीटा व्हर्जनच्या कोडमध्ये असे संकेत मिळाले आहेत की, कंपनी स्टेटस टॅबमध्ये जाहिराती दाखवण्यास सुरुवात करणार आहे.
या जाहिरातींपासून सुटका हवी असल्यास युजर्सना ‘पेड सबस्क्रिप्शन’ घ्यावे लागेल. जे युजर्स पैसे भरणार नाहीत, त्यांना इतरांचे स्टेटस पाहताना मध्ये जाहिराती दिसतील. ज्याप्रमाणे यूट्यूब किंवा स्पॉटिफायवर जाहिराती टाळण्यासाठी प्रीमियम सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागते, तसाच काहीसा हा प्रकार असेल.
व्हॉट्सॲपने अद्याप याबद्दल अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सध्या हे फीचर चाचणीच्या टप्प्यात आहे. व्हॉट्सॲप बिझनेस वापरकर्ते सध्या त्यांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर दाखवू शकतात, पण भविष्यात या जाहिराती थेट व्हॉट्सॲप स्टेटसवरही दिसण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, व्हॉट्सॲप आता केवळ मेसेजिंग ॲप न राहता कमाईचे नवे मार्ग शोधत आहे. यामुळे भविष्यात ‘जाहिरातींसोबत मोफत व्हॉट्सॲप’ किंवा ‘जाहिरातींशिवाय पेड व्हॉट्सॲप’ असे दोन पर्याय युजर्ससमोर असू शकतात.