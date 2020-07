व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या बातम्या आणि अपडेटचा मागोवा घेणार्‍या वेबसाइट WABetaInfo ने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मॉडिफिकेशन व्हर्जन विषयी चेतावणी जारी केली आहे. WABetaInfo ने ट्विट करत लिहिलं आहे की, गोपनीयता आणि सुरक्षेसाठी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मॉडिफिकेशन व्हर्जन चांगला पर्याय म्हणता येणार नाही. या ट्विटद्वारे व्हॉट्सअ‍ॅपचे मॉडिफिकेशन व्हर्जन आकर्षक वाटू शकते मात्र हे सुरक्षित नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Good post: using a modded WhatsApp version is never a solution for your privacy and security.

Download the latest public release for Android: https://t.co/TzvR1dJz9y pic.twitter.com/rERxMlTQgx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 12, 2020