ICC स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक वेळा सेमी फायनलमध्ये धडक मारणारे संघ कोणते? हिंदुस्थान कितव्या क्रमांकावर? वाचा…

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ICC T20 World Cup 2026 हिंदुस्थानसह, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड या संघांनी सेमी फायनलमध्ये एन्ट्री मारली आहे. सुपर 8 मध्ये ‘करो या मरो’च्या लढतीत टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजचा पराभव करत सेमी फायनलचे तिकीट पक्के केले. या विजयासह टीम इंडिया ICC स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक 20 वेळी सेमी फायनलमध्ये धडक मारणारा पहिला संघ बनला आहे.

ICC स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक वेळा सेमी फायनलमध्ये एन्ट्री मारणाऱ्या संघांमध्ये हिंदुस्थानचा क्रमांक पहिला असून दुसऱ्या क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या संघांचा समावेश आहे. दोन्ही संघ आतापर्यंत 18-18 वेळी सेमी फायनलमध्ये दाखल झाले आहे. मात्र, यंदा ऑस्ट्रेलियाला झिम्बाब्वेने जबर धक्का देत स्पर्धेतून बाहेर काढलं. त्यामुळे साखळी फेरतीच ऑस्ट्रेलियाचा पत्ता कट झाला. त्यानंतर या क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर इंग्लंड आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. दोन्ही संघांनी 16-16 वेळा सेमी फायनलमध्ये आपली जागा पक्की केली आहे. तसेच या क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका (15) आणि पाचव्या क्रमांकावर श्रीलंका (11) या संघांचा समावेश आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ साखळी फेरीतून बाहेर फेकले गेले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai News – पती-पत्नीच्या भांडणात मध्यस्थी करणं जीवावर बेतलं, भावोजीने मेव्हण्याला संपवलं

कोकणातील शिमगा सणाला सुरुवात, संगमेश्वर करजुवे गावातील तेरसे शिमग्याचे होळीचे होम लागले

Israel Iran War – अयातुल्लाह खामेनी यांच्या पत्नी मन्सूरेह यांचे उपचारादरम्यान निधन, इस्त्रायली हल्ल्यात झाल्या होत्या जखमी

ऐतिहासिक वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर, हिंदुस्थानला कडवी झुंज देण्यासाठी ‘हा’ संघ पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार

Mumbai Air Pollution Case

मुंबईकरांना प्रदूषणापासून तात्पुरता दिलासा; सलग तिसऱ्या दिवशी हवा गुणवत्ता निर्देशांक ‘समाधानकारक’

दिव्यांगांना मदत करताना उदारमतवादी धोरण ठेवा; हायकोर्टाने रेल्वेला फटकारले

Iran Israel War – बॅडमिंटनपटू पी.व्ही सिंधू दुबईत अडकली, All England Open 2026 स्पर्धेला मुकणार!

lifestyle News – डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी सनग्लासेस आता फॅशन नाही तर गरज

T20 World Cup – वेस्ट इंडिजला चोपून काढल्यानंतर संजू सॅमसनचा भन्नाट रिप्लाय तुफान व्हायरल, कर्णधारही हसला…