उत्तम आरोग्यासाठी ओवा का खायला हवा, वाचा

आपल्यापैकी अनेकांना अन्न लवकर पचत नाही. अशावेळी घरच्या घरी काही छोटे पण महत्त्वाचे उपाय हे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरतात. अन्नपचन होण्यासाठी खूप वेळ लागतो, अशावेळी आपल्याला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. म्हणूनच खासकरुन पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये ओवा खाण्याचे खूप फायदे आहेत. आपल्या मसाल्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अन्नाची चव वाढवण्यासोबतच, ते आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर आहे. त्यामध्ये आढळणारे पोषक घटक तुम्हाला अनेक प्रकारच्या आजारांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात. अनेक प्रकारचे आजार टाळण्यासाठी हे मसाले अनेक घरगुती उपचारांमध्ये देखील वापरले जातात.
ओवा खाण्याचे फायदे
ओव्यामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुणधर्म देखील आढळतात. म्हणून ओव्याच्या सेवनाने आजार आणि संसर्गापासून वाचण्यास देखील मदत होते.
जेवणानंतर ओवा खाल्ल्याने गॅस आणि अपचन यासारख्या समस्या दूर होण्यास मदत होते.
रात्रीच्या जेवणानंतर ओवा खाल्ल्याने वजन कमी होण्यास मदत होते. ओवा नुसता खाणं आवडत नसल्यास, ओव्याचे गरम पाणी करुन पिऊ शकता.
दातदुखीपासून त्वरित आराम मिळवण्यासाठी कोमट पाण्यात ओवा आणि मीठ यांचे मिश्रण खूप प्रभावी आहे.
ओव्यामध्ये एक आवश्यक बायोएक्टिव्ह कंपाऊंड असते, म्हणजे थायमॉल. यामुळे त्वचेच्या संसर्गापासून आराम मिळतो.
ओवा रात्री झोपण्याआधी खाल्ल्याने, बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर राहण्यास मदत होते. शिवाय ओवा पचनाशी संबंधित समस्या दूर करण्यास देखील किमयागार आहे.
पावसाळ्यातील थंडाव्यामुळे होणारी सर्दी टाळण्यासाठी तुम्ही रात्री ओवा खायला हवा. ओव्याचे सेवन केल्याने शरीर आतून उबदार राहण्यास मदत होते.