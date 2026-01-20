कारल्याची भाजी का खायला हवी, जाणून घ्या

कारलं म्हटल्यावर अनेकजण नाक मुरडतात. परंतु आपल्या आहारात कारल्याची भाजी समाविष्ट करण्याचे खूप फायदे आहेत. कारलेचा उल्लेख केल्यावरच अनेकांचे तोंड कडू होते. कारल्यामुळे रक्त शुद्ध होते आणि शरीराला अ, ब आणि क जीवनसत्त्वे मिळतात. आयुर्वेदात कारल्याला “करवेलक” असे म्हणतात, ज्यामध्ये अशुद्धता, उच्च रक्तातील साखर आणि अगदी जंत देखील शुद्ध करण्याची क्षमता असते. कारल्याची भाजी खाण्याचे आपल्याला खूप सारे आरोग्यवर्धक फायदे मिळतात.

स्तनपान करणाऱ्या महिलांसाठी कारले हे औषध म्हणून काम करते. मुख्य म्हणजे स्तनदा मातांमध्ये दूध उत्पादक हार्मोन्सचे उत्पादन उत्तेजित करते. डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच ते सेवन करा. जर तुमच्या शरीरावर कोणत्याही प्रकारचे जखमा असतील तर कारल्याची पेस्ट लावणे औषध म्हणून काम करते. ते जखमा बरे करण्यास मदत करते, संसर्ग रोखते आणि सूज कमी करते.

चेहऱ्यावर भरपूर मुरुमे हे रक्तातील अशुद्धतेचे लक्षण आहे. दररोज कारल्याचा रस सेवन करणे रक्त शुद्ध करण्यासाठी फायदेशीर आहे. ते रक्त शुद्ध करते आणि चेहऱ्यावर चमक आणते. ते खाज आणि कोरडेपणापासून देखील आराम देते. कारल्याची ही सर्व मूळ कारणे संतुलित करते आणि शरीराची स्वतःला बरे करण्याची क्षमता पुनर्संचयित करते.

