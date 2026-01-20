भोपळ्याच्या बिया खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

सामना ऑनलाईन
|

भोपळ्याच्या बिया या पौष्टिकतेचा खजिना आहेत. या लहान बिया आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत. महिनाभर दररोज त्यांचे सेवन केल्याने तुमच्या शरीरावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. महिनाभर दररोज भोपळ्याच्या बियांचे सेवन केल्याने तुमचे आरोग्य लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते. तुम्ही तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवू इच्छित असाल, वजन कमी करू इच्छित असाल तर भोपळ्याच्या बिया खूप फायदेशीर आहेत.

हिवाळ्यात कांद्याची पात का खायला हवी, जाणून घ्या

आरोग्यासाठी भोपळ्याच्या बिया खाणे का हितावह

भोपळ्याच्या बियांमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते, जे पचनसंस्थेला सुरळीतपणे काम करण्यास मदत करते. नियमित सेवनाने बद्धकोष्ठता दूर होते आणि पोट स्वच्छ राहते.

भोपळ्याच्या बियांमध्ये ओमेगा-३ आणि ओमेगा-६ फॅटी अॅसिड, मॅग्नेशियम आणि झिंक सारखे पोषक घटक असतात. हे घटक हृदयाच्या आरोग्यासाठी योगदान देतात. ते रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यास देखील मदत करतात.

हिवाळ्यात पालक आणि मेथी या भाज्यांचा आपल्या आहारात समावेश का करायला हवा, वाचा

भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. त्यांचे दररोज सेवन केल्याने सर्दी आणि इतर संसर्ग टाळता येतात.

भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने, निरोगी चरबी आणि खनिजे असतात जी तुम्हाला दिवसभर ऊर्जावान ठेवतात. नाश्त्यात किंवा नाश्त्यात ते खाल्ल्याने थकवा दूर होण्यास मदत होते.

हिवाळ्यात कांद्याची पात का खायला हवी, जाणून घ्या

भोपळ्याच्या बिया रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतात. त्यामध्ये असे संयुगे असतात जे इन्सुलिनची पातळी सुधारतात आणि टाइप २ मधुमेहाचा धोका कमी करतात.

भोपळ्याच्या बियांमध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचे अमिनो आम्ल असते, जे मेलाटोनिन हार्मोन वाढवते. चांगल्या झोपेसाठी हे हार्मोन आवश्यक आहे. जर तुम्हाला झोपेच्या समस्या येत असतील तर दररोज भोपळ्याच्या बिया खायला हव्यात.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

US Visa – अमेरिकेत शिक्षणाची ओढ पण VISA चा अडथळा, हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत एकूण 75 टक्क्यांनी घट

पांढरे केस नैसर्गिकरित्या काळे करण्यासाठी हे उपाय करुन बघा

नाद केला अन् वाया गेला! बिअर पिण्याची स्पर्धा जीवावर बेतली, 2 सॉफ्टवेअर इंजिनीअरचा मृत्यू

साडी नेसताना या गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात

इमारतीत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नसेल तर ओसी मिळणार नाही; हायकोर्टाची कठोर भूमिका

कंपनी विकत घेऊन कामावरून काढून टाकेन! एलन मस्कचा एअरलाईनच्या CEO ला इशारा

पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल टूरमध्ये अपघात, 70 हून अधिक सायकलपटू एकमेकांवर आदळले

त्वचेवर सुरकुत्या पडू नयेत म्हणून ही काळजी घ्यायलाच हवी, वाचा

लिपस्टिक लावताना कोणती काळजी घ्यायला हवी, वाचा