5G सपोर्ट वाला ‘एकदम कडक’ फोन उद्या होणार लॉन्च, आजच जाणून घ्या फिचर्स

स्मार्टफोनचे सर्वात मोठे मार्केट असणाऱ्या हिंदुस्थानमध्ये उद्या एकदम कडक फोन लॉन्च होणार आहे. Xiaomi कंपनी उद्या आपला नवा हँडसेट Mi 10i 5G हिंदुस्थानमध्ये लॉन्च करणार आहे. Mi 10 सिरिजमधील हा एकदम लेटेस्ट आणि अपडेट फिर्सचा फोन आहे.

कंपनीने फोनचा टिजर लॉन्च केला असून हा फोन स्नॅपड्रॅगन 750G चिपसेट सपोर्ट आहे. तसेच फोनमध्ये 108 मेगापिक्सलचा कॅमेरा असणार आहे. तसेच हा फोन ब्ल्यू आणि पॅसिफिक सनराइज कलरमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. शाओमी इंडिया के मॅनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन यांनी उद्या दुपारी 12 वाजता फोन लॉन्चिंग इव्हेंट होणार असल्याची माहिती दिली.

– 6.67 इंचाचा फुल एचडी + एलसीडी डिस्प्ले

– 108 मेगापिक्सलचा रिअर कॅमेरा

– 16 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा

– 4820mAh ची दमदार बॅटरी

– 8 जीबी रॅम आणि क्टा-कोर क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 750G चिपसेट

शाओमी इंडिया के मॅनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या फोनची किंमत 30 हजारांपेक्षा कमी असणार आहे. तसेच हा फोन 5 जी सपोर्ट असणार आहे. या फोनची टक्कर वनप्लस नॉर्ड, सॅमसंग गॅलक्सी एम51 आमि गूगल पिक्सल 4ए शी होणार आहे.

Battery life?

Let’s just say – a long one! #ThePerfect10

Mi fans, can you guess what’s coming?

Unveiling on 05.01.21.

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/QLSGLN0duC

— Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) January 2, 2021