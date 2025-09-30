2021 मध्ये ट्रम्प यांचे अकाउंट निलंबित प्रकरणी You Tube 217 कोटी रुपयांचा दंड भरणार

गुगलच्या युट्यूबने आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दंडाचे पैसे देण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता कंपनीला अंदाजे 217 कोटी रुपये ट्रम्प यांना द्यावे लागतील. युट्यूबने 2021 मध्ये ट्रम्प यांचे अकाउंट निलंबित केले होते, त्यानंतर ट्रम्प यांनी गुगलविरुद्ध खटला दाखल केला होता. अमेरिकेतील प्रदीर्घ न्यायालयीन खटल्यानंतर, गुगल आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पैसे देण्यास सहमती दर्शवली आहे. करारानंतर, गुगल आता डोनाल्ड ट्रम्प यांना २४.५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ₹२१७ कोटी) देईल. ही माहिती रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

गुगलच्या व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म युट्यूबने 2021 मध्ये ट्रम्प यांचे अकाउंट निलंबित केले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले आणि आता गुगलच्या युट्यूबने पैसे देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यावेळी तीन प्रमुख टेक कंपन्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जुलै २०२१ मध्ये गुगलसह तीन प्रमुख टेक कंपन्यांविरुद्ध खटला दाखल केला, त्यांच्यावर त्यांच्या पक्षाचे विचार बेकायदेशीरपणे दडपल्याचा आरोप केला. मात्र, YouTube ने ट्रम्प यांचे जुने व्हिडिओ न काढता त्यांचे खातेच निलंबित केले. त्यामुळे त्यांना नवीन व्हिडिओ अपलोड करता आले नाहीत.

गुगलने आता हे प्रकरण मिटवण्यास सहमती दर्शविली आहे, डोनाल्ड ट्रम्प चालवत असलेल्या नॉन-प्रॉफिट संस्थेला ₹२१७ कोटी देत ​​आहे. ही संस्था व्हाईट हाऊसमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या ₹२०० दशलक्ष बॉलरूमच्या बांधकामासाठी जबाबदार असल्याचे वृत्त आहे. मेटा आणि X ने या वर्षाच्या सुरुवातीला एका समझोत्यावर सहमती दर्शविली. मेटाने समझोत्याचा भाग म्हणून ₹२५ दशलक्ष (अंदाजे ₹२२१ कोटी) दिले, यातील काही रक्कम फ्लोरिडाच्या मियामी येथे बांधण्यात येणाऱ्या ट्रम्पच्या आगामी राष्ट्रपती ग्रंथालयाकडे जाईल. X (पूर्वीचे ट्विटर) ने देखील ₹१० दशलक्ष (अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष) देऊन समझोता केला आहे.

