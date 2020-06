पाकिस्तानच्या 10 क्रिकेटपटूंना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यात काशिफ भट्टी, मोहम्मद हसनैन, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज आणि इम्रान खान या खेळाडूंचा समावेश आहे. या सात खेळाडूंची आज कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे. तर 22 जून रोजी हैदर अली, हरिस रउफ आणि शादाब खान यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पण्ण झाले होते.

स्पोर्ट स्टाफलाही कोरोनाची लागण

सर्व 10 खेळाडू इंग्लड दौर्या साठी निवडले गेले होते. एकूण 29 जणांची टीम 28 जून रोजी इंग्लंडला रवाना होणार होती. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार खेळांडूसह इतर कर्मचाऱ्य़ांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांना कोरोनाचे कुठलेही लक्षण दिसत नव्हते. पण टेस्ट केल्यानंतर त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले. सर्व खेळाडूंवर उपचार सुरू असून त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यत आले आहे. जेव्हा हे खेळाडू बरे होतील त्यांना दौर्यांवर पाठवले जाईल असे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.

