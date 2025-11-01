दिल्लीतले प्रदूषण ठरले जीवघेणे, वर्षभरात 17 हजार लोकांचा मृत्यू

दिल्लीतील विषारी हवेचा मुद्दा एकदा पुन्हा चर्चेचा विषय बनला आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (IHME) च्या नवीन अहवालानुसार, 2023 मध्ये राजधानीत 17,188 लोकांचा मृत्यू थेट हवेच्या प्रदूषणामुळे झाला. याचा अर्थ, प्रत्येक सात लोकांपैकी एकाचा मृत्यू प्रदूषणामुळे झाला आहे.
अहवालानुसार, पार्टिक्युलेट मॅटर (PM2.5) म्हणजेच हवेतील सूक्ष्म प्रदूषक कण दिल्लीतील मृत्यूंचा सर्वात मोठा कारण अजूनही आहेत. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) च्या विश्लेषणानुसार, 2023 मध्ये दिल्लीतील एकूण मृत्यूंपैकी साधारण 15% मृत्यू केवळ प्रदूषणामुळे झाले.
अहवालात हेही नमूद करण्यात आले आहे की, दिल्लीची खराब हवा पारंपरिक आरोग्य धोक्यांप्रमाणे जसे उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि उच्च कोलेस्ट्रॉल यांपेक्षा खूप जास्त धोकादायक बनली आहे.
2023 मध्ये दिल्लीतील प्रमुख मृत्यूंच्या इतर कारणांमध्ये:
उच्च रक्तदाब: 14,874 मृत्यू (12.5%)
उच्च रक्तशर्करा (मधुमेह): 10,653 मृत्यू (9%)
उच्च कोलेस्ट्रॉल: 7,267 मृत्यू (6%)
मोटापाअसणे (BMI जास्त असणे): 6,698 मृत्यू (5.6%)