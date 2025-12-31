मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 जागांसाठी 2 हजार 516 उमेदवारी अर्ज दाखल, आजपासून अर्जांची छाननी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 – 26 च्या अनुषंगाने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजेच काल मंगळवार, दिनांक 30 डिसेंबर 2025 रोजी 23 निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांतून मिळून एकूण 2 हजार 122 नामनिर्देशन अर्ज दाखल दाखल झाले आहेत. तर, नामनिर्देशपपत्र सादर करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत म्हणजे मंगळवार, दिनांक 30 डिसेंबर 2025 पर्यंत एकूण मिळून 2 हजार 516 नामनिर्देशन पत्रे दाखल झाली आहेत. आज बुधवार, दिनांक 31 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजेपासून नामनिर्देशनपत्रांची छाननी केली जाणार आहे. छाननी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी लगेच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी जाहीर केलेल्या महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 – 26 च्या कार्यक्रमानुसार, उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रे देण्यास मंगळवार, दिनांक 23 डिसेंबर 2025 पासून सुरुवात झाली. त्यानुसार, मंगळवार, दिनांक 30 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 ते 4 यावेळेत नामनिर्देशनपत्रांचे वितरण तर, सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात आली.
मंगळवार, दिनांक 23 डिसेंबर 2025 ते मंगळवार, दिनांक 30 डिसेंबर 2025 या कालावधीत एकूण मिळून 11 हजार 391 नामनिर्देशन पत्रांचे वितरण झाले. तर, काल अखेर एकूण मिळून 2 हजार 516 नामनिर्देशनपत्रे दाखल झाली आहेत.
प्रशासकीय विभाग / वितरण केलेले नामनिर्देशन पत्र संख्या/ आज प्राप्त नामनिर्देशन पत्रे/ आजअखेर एकूण प्राप्त नामनिर्देशन पत्रे याची माहिती पुढीलप्रमाणे –
1) ए + बी + ई विभाग (RO 23) – 45 / 118 / 150 प्राप्त
2) सी + डी विभाग (RO 22) – 20 / 50 / 58 प्राप्त
3) एफ दक्षिण विभाग (RO 21 ) – 08 / 64/ 75 प्राप्त
4) जी दक्षिण विभाग (RO 20) – 35 / 77 / 86 प्राप्त
5) जी उत्तर विभाग (RO 19) – 33 / 113 / 137 प्राप्त
6) एफ उत्तर विभाग (RO 18) – 40 / 105 / 118 प्राप्त
7) एल विभाग (RO 17) – 21 / 101 / 116 प्राप्त
8) एल विभाग (RO 16) – 34 / 91 / 111 प्राप्त
9) एम पूर्व विभाग (RO 15) – 37 / 158 / 182 प्राप्त
10) एम पूर्व + एम पश्चिम (RO 14) – 61 / 152/ 164 प्राप्त
11) एन विभाग (RO 13) – 20 / 97 / 123 प्राप्त
12) एस विभाग (RO 12) – 39 / 115 / 125 प्राप्त
13) टी विभाग (RO 11) – 30 / 88 / 109 प्राप्त
14) एच पूर्व विभाग (RO 10) – 26 / 106 / 125 प्राप्त
15) के पूर्व + एच पश्चिम विभाग (RO 9) – 16 / 85 / 93 प्राप्त
16) के पश्चिम विभाग + के पूर्व (RO 8) – 0 / 83 / 104 प्राप्त
17) के पश्चिम विभाग (RO 7) – 27 / 104 / 133 प्राप्त
18) पी दक्षिण विभाग (RO 6) – 16 / 69 / 81 प्राप्त
19) पी पूर्व विभाग (RO 5) – 28 / 98 / 117 प्राप्त
20) पी उत्तर विभाग (RO 4) – 07 / 59 / 89 प्राप्त
21) आर दक्षिण विभाग (RO 3) – 18 / 95 / 109 प्राप्त
22) आर मध्य विभाग (RO 2) – 11 / 47 / 51 प्राप्त
23) आर उत्तर विभाग (RO 1) – 22 / 47 / 60 प्राप्त
एकूण – वितरित 594 / 2122 / 2516 प्राप्त