सौदी अरेबियामध्ये बसचा भीषण अपघात, 42 हिंदुस्थानी नागरिकांचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

मदीना जवळ उमराह यात्रेकरूंना घेऊन जाणारी बस आणि डिझेल टँकर यांच्यात झालेल्या भीषण धडकेत किमान 42 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सौदी अरेबियातील स्थानिक माध्यमांच्या मते, मृतांमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक असल्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बस मक्का ते मदिना जात असताना हिंदुस्थानातील वेळेनुसार पहाटे सुमारे 1.30 वाजण्याच्या सुमारास अपघात झाला. खलीज टाइम्सच्या वृत्तानुसार, बसमधील बहुतांश प्रवासी तेलंगणातील हैदराबादचे होते.

तेलंगणा सरकारने सांगितले आहे की त्यांनी रियाधमधील हिंदुस्थानच्या दूतावासाशी संपर्क साधला आहे. मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना दूतावासातील अधिकार्‍यांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सांगितले की बसमध्ये आग लागली तेव्हा 42 उमराह यात्रेकरू बसमध्ये होते. ते म्हणाले की ते रियाधमधील हिंदुस्थानी दूतावासाचे डेप्युटी चीफ ऑफ मिशन (DCM) अबू मॅथेन जॉर्ज यांच्याशी संपर्कात आहेत आणि त्यांनी अपघाताबाबत माहिती गोळा केली जात असल्याचे आश्वासन दिले आहे.

ओवैसी यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की मृतांच्या पार्थिव देहांना हिंदुस्थानींना परत आणावे आणि जखमींना योग्य वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बाळासाहेबांनी हिंदूंकडे व्होटबँक म्हणून नाही पाहिलं, राज ठाकरेंनी वाहिली आदरांजली

रस्ते अडवले, पाठलाग केला; निवडणूक बिनविरोध व्हावी म्हणून भाजपने उभी केली गुंडांची फौज, उज्ज्वला थिटेंनी पहाटे भरला अर्ज

मातृभूमी सोडणे वेदनादायक, बांगलादेशची हुकुमशाहीकडे वाटचाल सुरू, शेख हसीना यांची युनूस सरकारवर जोरदार टीका

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 17 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

हवामान परिषदेला आदिवासींचा घेराव

ज्यांच्या सभेला रिकाम्या खुर्च्या, त्यांचं सरकार येतं! बिहार निकालावर उद्धव ठाकरे यांचा सणसणीत टोला

शिवतीर्थावर निष्ठा आणि श्रद्धेची वारी, आज शिवसेनाप्रमुखांचा स्मृतिदिन

धक्कादायक! ऐतिहासिक वांद्रे किल्ल्यावर दारूपार्टी; पर्यटन विभागाने दिली परवानगी… दुर्गप्रेमींमध्ये संतापाची लाट

खासगी-सरकारी जमिनींवरही झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी क्लस्टर; सलग 50 एकर जमीन, त्यात 51 टक्के भागात झोपड्या आवश्यक