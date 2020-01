आसाममध्ये 644 दहशतवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण

आसाममध्ये बंदी घातलेल्या आठ संघटनेच्या 644 दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व दहशतवादी उल्फा, आरएनएलएफ, केएलओ, सीपीआइ (माओवादी), एनएसएलए, एडीएफ आणि एनएलएफबी या संघटनेचे होते. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात सर्व दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.

Guwahati: 644 cadres of 8 militant groups today surrendered at the Arms Laying Down Ceremony, in presence of Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal. pic.twitter.com/jz5Tls7ApN

— ANI (@ANI) January 23, 2020