इराणच्या हल्ल्यात 80 अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू

इराणने केलेल्या हल्ल्यात 80 अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. इराणी माध्यमांनी हा दावा केला आहे. इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या एका तळावर मिसाईल हल्ला केल्याचे माध्यमांनी म्हटले आहे.

इराणने इराकमधील अमेरिकन तळावर 15 मिसाईल हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यात 80 अमेरिकन ‘दहशतवादी’ ठार झाल्याचे इराणने म्हटले आहे. या हल्ल्यात अमेरिकेचे हेलिकॉप्टर आणि इतर साहित्यांचे चांगलेच नुकसान झाले असल्याचेही माध्यमांनी म्हटले आहे.

Iran attacks U.S. forces in Iraq in retaliation for killing of commander https://t.co/AYIggGa69I

— Reuters Iran (@ReutersIran) January 8, 2020