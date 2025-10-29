छट पुजा बेतली जीवावार, संपूर्ण बिहारमध्ये 83 जणांचा मृत्यू

बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये छठ महापर्वाच्या आनंदावर शोककळा पसरली. या महापर्वाच्या दरम्यान सोमवारी आणि मंगळवारी राज्यात बुडून 83 लोकांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी फक्त पाटणा जिल्ह्यातच 9 जणांचा बळी गेला. बहुतांश मृत्यू छठ घाट तयार करताना, अंघोळ करताना किंवा अर्घ्य देताना पाय घसरून खोल पाण्यात गेल्यामुळे झाले. मृतांमध्ये दक्षिण बिहारचे 34, कोसी-सीमांचल आणि पूर्व बिहारचे 30 तसेच उत्तर बिहारचे 19 लोकांचा समावेश आहे.
पाटणा जिल्ह्यात गंगा स्नानादरम्यान विविध ठिकाणी 15 जण बुडाले, त्यापैकी 9 जणांचा मृत्यू झाला. मोकामा येथे 3, बाढ़-बिहटा आणि खगौल येथे प्रत्येकी 2 जणांचे प्राण गेले. मनेर येथे बुडालेल्या 2 आणि अथमलगोला येथे एका युवकाचा शोध अजून सुरू आहे. बाढ़मध्ये 3, खगौलमध्ये 1 आणि गोपालपूर येथील तलावात बुडालेल्या एका युवकाला बाहेर काढून तब्बल एक तास सीपीआर दिल्यानंतर वाचवण्यात आले.
वैशाली जिल्ह्यातील राघोपुर आणि महुआ येथे छठ घाट तयार केल्यानंतर अंघोळ करताना दोन किशोर बुडाले. महनारमध्ये एक छठव्रती महिला, गोपालगंज जिल्ह्यातील भोरे पोलीस ठाण्यांतर्गत दुबे जिगना गावात दोन, औरंगाबादमध्ये दोन, भोजपूरमध्ये एक, बेगूसरायमध्ये एक, नावानगरमध्ये एक आणि रोहतासमध्ये एक व्यक्तीचा मृत्यू झाला. छपरा जिल्ह्यातही बुडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
पटना जवळील मोकामा येथील मरांचीच्या बादपूर गावातील गंगा घाटावर मंगळवारी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास स्नान करताना रॉकी पासवान हा युवक बुडाला. या घटनेची माहिती मिळताच त्याची बहीण सपना धक्क्याने मृत्युमुखी पडली. या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंबात कोहराम माजला.
बादपूर येथील चूहा पासवान यांचा मुलगा रॉकी गंगेत स्नान करत होता, त्याचवेळी तो खोल पाण्यात गेला आणि बुडाला. स्थानिक गोताखोर आणि एसडीआरएफच्या पथकाने मोठ्या प्रयत्नानंतर त्याचा मृतदेह बाहेर काढला. ही बातमी कळताच रॉकीची बहीण सपना कुमारी यांची तब्येत बिघडली. कुटुंबीयांनी तिला तातडीने मरांची येथील रुग्णालयात नेले, पण तिथे तिचा मृत्यू झाला.