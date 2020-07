गेल्या 24 तासात राज्यात आढळले कोरोनाचे साडे नऊ हजार रुग्ण, 258 रुग्णांचा मृत्यू

गेल्या 24 तासात राज्यात कोरोनाचे 9 हजार 518 रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 3 लाखांच्यावर गेली आहे.

गेल्या 24 राज्यात 9 हजार 518 रुग्ण सापडले असून 258 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यातील एकूण रुग्णांची संख्या 3 लाख 10 हजार 455 वर पोहोचली आहे. आतापर्यंत 1 लाख 69 हजार 569 रुग्ण बरे झाले असून 11 हजार 854 रुग्ण बरे झाले आहेत.

9,518 new #COVID19 positive cases, 258 deaths and 3906 discharged in Maharashtra today. The total number of positive cases in the state rises to 3,10,455 including 1,69,569 discharged and 11,854 deaths: State health department

