अल्मोडा येथे भीषण अपघात, पहाटेच्या सुमारास प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू

अल्मोडा जिल्ह्यातील भिकियासैन भागातील सैलापाणीजवळमंगळवारी (30 डिसेंबर) पहाटे एक बस खोल दरीत कोसळली. या अपघातात किमान 7 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचताच मोठ्या प्रमाणात बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले. या अपघातामुळे परिसरात घबराट पसरली. तहसीलदार आबिद अली यांच्या मते, बस द्वारहाटहून रामनगरला जात असताना रस्त्याने घसरून दरीत पडली. अपघातस्थळावरून सुरुवातीला पाच मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर दुसऱ्या प्रवाशाच्या मृत्यूची नंतर पुष्टी झाली. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये १२ प्रवासी होते.

घटनेची माहिती मिळताच प्रशासन आणि बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली. जखमींना वाचवण्यात आले आणि वैद्यकीय मदतीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिल्ह्याच्या भिकियासैन भागात बस नियंत्रण गमावून खोल दरीत कोसळली. या अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला, तर दोन महिलांसह १२ प्रवासी गंभीर जखमी झाले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, प्रशासन आणि बचाव पथके तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. जखमींना दरीतून बाहेर काढण्यात आले आणि जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, बसमध्ये एकूण १९ प्रवासी होते. अपघाताचे कारण तपासले जात आहे. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याचा संशय आहे. मृतांमध्ये पाच पुरुष आणि दोन महिलांचा समावेश आहे.

मृतांची नावे – गोविंद बल्लभ (वय ८०), त्यांची पत्नी पार्वती देवी (वय ७५), दोघेही जामोलीचे रहिवासी; सुभेदार नंदन सिंग अधिकारी (वय ६५), जामोली; तारा देवी (वय ५०), बाली; गणेश (२५), उमेश (२५) आणि एक अज्ञात तरुण, ज्याची अद्याप ओळख पटलेली नाही.

जखमींची यादी- नंदा बल्लभ (५०), नौबादा; राकेश कुमार (४०), नौबादा; नंदी देवी (४०), सिंगोली; हंसी सती (३६), सिंगोली; मोहित सती (१६), नौघर; बुद्धि बल्लभ (५८), अमोली; हरिचंद्र (६२), पाली; भूपेंद्र सिंग (६४), जामोली; जितेंद्र रेखाडी (३७), विनायक; बस चालक नवीन चंद्रा (वय ५५ वर्षे); हिमांशू पालीवाल (वय १७ वर्षे); आणि प्रकाश चंद (वय ४३ वर्षे), चाचरौती.

