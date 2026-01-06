समृद्धी महामार्गावर ट्रॅव्हलला आग; 36 प्रवासी सुखरूप, मोठा अनर्थ टळला

मेहकर तालुक्यालगत असलेल्या समृद्धी महामार्गावर मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास एक अपघात झाला आहे. सुदैवाने यात जिवीतहानी झालेली नाही. मुंबई कॉरिडोरवरील चॅनल क्रमांक ३००.१ येथे नागपूरहून नाशिककडे जाणाऱ्या एका ट्रॅव्हल वाहनाला शॉर्ट सर्किटमुळे अचानक आग लागली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी अथवा दुखापत झाली नाही.
मलकापूर पोलीस केंद्र अंतर्गत समृद्धी महामार्ग उपकेंद्र दुसरबीड येथे रात्रगस्त पेट्रोलिंग सुरू असताना CRO संभाजीनगर यांनी दूरध्वनीद्वारे माहिती दिली की, चॅनल क्रमांक ३००.१ (मुंबई कॉरिडोर) येथे एका ट्रॅव्हलला आग लागली आहे. ही माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप इंगळे, HC ९९८, HC १२१४, PC १९१४, PC ५२३ तसेच एम.एस.एफ.चे दोन जवान तातडीने घटनास्थळी रवाना झाले.
घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर खुराणा ट्रॅव्हलची बस रस्त्याच्या कडेला जळत असल्याचे दिसून आले. ट्रॅव्हलचे चालक वाहिद शेख (वय ३६, रा. नागपूर) यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की ट्रॅव्हलच्या वायरिंगमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊन अचानक आग लागली. ही ट्रॅव्हल बस नागपूरहून नाशिककडे जात होती. वाहनामध्ये एकूण ३६ प्रवासी प्रवास करत होते.
आग लागल्याची बाब लक्षात येताच चालक व कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखून सर्व प्रवाशांना तात्काळ सुरक्षितरित्या बाहेर काढले. कोणालाही कोणतीही दुखापत झाली नाही. त्यानंतर घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे वाहन बोलावून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. अपघातानंतर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांना सरकारी वाहनाद्वारे दुसरबीड टोलनाक्यावर सुरक्षितरीत्या सोडण्यात आले. अपघातग्रस्त ट्रॅव्हल रस्त्याच्या बाजूला हलवण्यात आल्याने समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू होती. ही घटना मेहकरजवळील शिवणी पिसा गावालगत समृद्धी महामार्गावर घडली असून, वेळेवर मदतकार्य व पोलीस प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळल्याने प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.