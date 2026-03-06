हा अर्थसंकल्प राज्याचा विकास करणारा नसून केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरणारा, आदित्य ठाकरे यांची घणाघाती टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावरून महायुती सरकारला टिकेचे लक्ष्य केले आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प हा राज्याचा विकास करणारा नसून केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरणारा असल्याची घणाघाती टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रत्येक मिनिटाला केवळ कंत्राटदारांसाठीची धोरणे आणि घोषणांचा भडीमार करण्यात आला. कंत्राटदारांवर एवढा मोठा खर्च प्रस्तावित असूनही कामाचा दर्जा मात्र अत्यंत निकृष्ट आहे. नुकत्याच झालेल्या रस्त्यांच्या बांधकामाचा दर्जा आणि एमएमआरडीएने (MMRDA) बांधलेल्या मिरा-भाईंदर उड्डाणपुलाची अवस्था याचे ज्वलंत उदाहरण आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

आदित्य ठाकरे यांनी या अर्थसंकल्पाला ‘ॲलिस इन वंडरलँड’ (Alice in Wonderland) अशी उपमा दिली आहे. जमिनीवरची परिस्थिती काय आहे आणि आजूबाजूचे लोक त्यांना काय दाखवत आहेत, याचे भान मुख्यमंत्र्यांना उरलेले नाही. संपूर्ण भाषणात केवळ जुन्या धोरणांची उजळणी करण्यात आली आणि प्रत्येक घोषणेसाठी २०४७ सालापर्यंत वाट पाहण्यास सांगितले गेले आहे. जर हेच सरकार राहिले तर, कशाहीसाठी २०४७ पर्यंत थांबावे लागेल, असा टोलाही आदित्य ठाकरे यांनी लगावला.

शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली कर्जमाफी ही केवळ धूळफेक आहे. “२०२० मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली कर्जमाफी ही वेळमर्यादेत आणि अत्यंत साधी होती. मात्र, सध्याच्या कर्जमाफीत शेतकऱ्यांची पात्रता काय, प्रक्रिया काय आणि ती कधीपर्यंत पूर्ण होईल, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही,” असे म्हणत आदित्य ठाकरे कर्जमाफीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

भाजप सरकार सर्वत्र झाडांची कत्तल करताना दिसत आहे. ३०० कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प सोडणे हा एक मोठा विनोद आहे. झाडांची कत्तल करणाऱ्या सरकारने अशा घोषणा करणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्यासारखे आहे, अशी टीकाही आदित्य ठाकरे यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Iran War – इराणने बिनशर्त शरण यावे, त्यातच त्यांचे भले; ट्रम्प यांची पुन्हा धमकी

… पण तरिही मला आई व्हायचं नाहीए, मराठी अभिनेत्री स्पष्टच बोलली

Photos – So Beautiful So Elegant… भावाच्या लग्नात सारा तेंडुलकरचा जबरदस्त लूक

इक्बाल मिर्चीच्या 700 कोटींच्या मालमत्तेवर ईडीची टाच; दुबईतील हॉटेलसह मुंबईतील फ्लॅट्स जप्त होणार

चौकशीसाठी आलेल्या व्ही. के. सिंग यांना VIP ट्रिटमेंट, रोहित पवार सीआयडी कार्यालयात धडकले

Iran War – हिंदुस्थानलाही या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, राहुल गांधींकडून भीती व्यक्त; अर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याचा इशारा

Mega Block – मध्य आणि हार्बर मार्गावर रविवारी मेगा ब्लॉक

आखाती देशांत अडकलेल्या हिंदुस्थानींना दिलासा देणारी बातमी, विशेष विमानांनी मायदेशी परतणार

Sukhoi Crash – 28 वर्षांचा लेक गेला, नागपूरच्या दुरागकर कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; ऑपरेशन सिंदूरमध्येही बजावली भूमिका