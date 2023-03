राज्य सरकार पालिकेच्या घोटाळेबाज प्रशासनाला पाठिशी का घालतेय? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

शिवसेना नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज मुंबई महानगरपालिकेकडून होत असलेल्या घोटाळ्यावरून राज्य सरकार व पालिकेच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून पालिकेच्या कारभारावर टीका केली आहे.

The @mybmc under the administrator is indulging in scam after scam. The question is, why is the State Govt shielding the BMC’s administration?

Road Scam, Sanitary pad vending machine scam.

The BMC awaits elections.

No Mayor+ No Elected Representatives= corrupt, opaque…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 16, 2023