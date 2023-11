मिंधे भाजप सरकारचा कारभार मुंबई विरोधी, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका रखडल्यामुळे सध्या महापालिकेचा कारभार रामभरोसे चालला आहे. मिंधे भाजप सरकारकडून मनमर्जी सुरू आहे. अनेक वॉर्डात अद्यापही पूर्णवेळ सहाय्यक आयुक्त नाहीत. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते , युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारला फटाकरले असून या पदांच्या भरतीची आठवण करून दिली आहे.

Calling out the @mybmc !

🛑 Reminder: 11 of 24 Municipal Wards in Mumbai are without full time Assistant Commissioners.

A total of 16 Asst Commissioners await postings!

Why the delay?

It’s been a year that Mumbai has faced a purposeful fall in administration under the…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 26, 2023