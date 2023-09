स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्याची चौकशी कुठपर्यंत आली? आदित्य ठाकरे यांचा पालिका आयुक्तांना सवाल

महापालिकेतील स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा उघड केल्यानंतर सरकारने हे कंत्राट रद्द केलं. तरीही या घोटाळ्याच्या चौकशीचं नेमकं काय झालं, प्रक्रिया नेमकी कुठपर्यंत आली आहे, असा प्रश्न शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पालिका आयुक्तांना विचारला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पत्र लिहून त्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. तसंच, आधीच्या पत्राला उत्तर मिळालेलं नसल्याचा उल्लेखही त्यांनी या पत्रात केला आहे. आदित्य ठाकरे आपल्या पत्रात लिहितात की, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये झालेला स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा या संर्दभात मी आपणांस पत्राद्वारे काही प्रश्न उपस्थित केले होते, त्या प्रश्नांचे उत्तर अद्यापही मला तुमच्याकडून मिळालेले नाहीत, मी या पत्राद्वारे तुम्हाला प्रश्न विचारू इच्छितो की, स्ट्रीट फर्निचर घोटाळाच्या चौकशीची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली आहे?, आतापर्यंत कोणाकोणाची चौकशी करण्यात आली आहे?, आतापर्यंत या भ्रष्ट्राचारी काँट्रॅक्टरना किती निधी वितरित झाला आहे व अजुन किती निधी वितरित होणार आहे?, या चौकशीचा अहवाल कधी पर्यंत येणार आहे?, आमदार या नात्याने मला संविधानाने दिलेला अधिकार आहे हे सत्य जाणून घेण्याचा. उत्तर आपल्याकडून वेळेत अपेक्षित आहे, असं आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

I have written a letter to the @mybmc seeking answers on the street furniture scam that the BMC administration has indulged in, to help a contractor friend of the Mindhe-BJP illegal regime- the most corrupt and shameless illegal Govt in the country. pic.twitter.com/ABU0mYayFr

