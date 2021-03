आमीर खान कोरोना पॉझिटिव्ह

बॉलिवूडचा मिस्ट परफेक्शनिस्ट आमीर खान याला कोरोनाची लागण झाली आहे. आमीरने स्वत:ला घरातच क्वारंटाईन केले आहे. त्याची प्रकृती उत्तम असल्याचे त्याच्या प्रवक्त्याने सांगितले आहे. तसेच गेल्या काही दिवसात त्याच्या संपर्कात आलेल्यांनी स्वत:ची चाचण करून घ्यावी असे आवाहन आमीर खानने केले आहे.

Aamir Khan has tested positive for COVID-19. He is at home in self-quarantine, following all the protocols and he’s doing fine. All those who came in contact with him in the recent past should get themselves tested as a precautionary measure: Spokesperson of Aamir Khan. pic.twitter.com/85j4MDmadr

