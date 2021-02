आंध्र प्रदेशमध्ये ट्रक आणि बसचा भीषण अपघात, 14 जणांचा जागीच मृत्यू

आंध्र प्रदेशमध्ये ट्रक आणि बसचा अपघात झाला आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की त्यात 14 जणांचा जागीच मृत्यू झाल आहे.

आंध्र प्रदेशच्या कर्नूल भागात राष्ट्रीय महामार्ग 44 वर पहाटेच्या सुमारास बस आणि ट्रकमध्ये अपघात झाला. या अपघातात 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 8 महिला पाच पुरुष तर एका लहान मुलाचा समावेश आहे. सर्व प्रवासी यात्रेसाठी जात होते. पहाटे चालकाचे गाडीवरून नियंत्रण सुटले आणि गाडी एका ट्रकला जाऊन धडकली. सर्व जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले आहे.

Andhra Pradesh: 13 people killed, 4 injured in a collision between a bus and a truck near Madarpur village in Veldurti Mandal, Kurnool district in the early morning hours; injured admitted to Government General Hospital pic.twitter.com/Ve1hHqTBkZ

— ANI (@ANI) February 14, 2021