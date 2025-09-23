कारचालकाने ब्रेक दाबताच आठ वाहने एकमेकांवर आदळली, मुलुंड टोलनाक्यावर विचित्र अपघात; सुदैवाने जीवितहानी टळली

सामना ऑनलाईन
|

वाहनांची सतत गर्दी असलेल्या मुलुंड टोलनाक्यावर आज सकाळी विचित्र अपघात झाला. एका कारचालकाने अचानक ब्रेक दाबला आणि आठ वाहने एकमेकांवर आदळली. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र वाहनांचे प्रचंड नुकसान झाले असून या अपघातात नेमकी कुणाची चूक आहे याचा पोलीस शोध घेत आहेत. ठाण्याच्या दिशेला जाणाऱ्या मार्गावर गाड्या आदळून अपघात झाल्याने मुलुंड टोलनाक्यावर वाहतूककोंडी झाली होती. एकीकडे पाऊस आणि दुसरीकडे अपघात यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले.

मुलुंड टोलनाक्यावर रोज सकाळी व संध्याकाळी कामावर जाणाऱ्यांची गर्दी असते. त्यात आज अपघाताची भर पडली. कारचाल काने ब्रेक दाबताच सात ते आठ गाड्या एकमेकांवर आदळल्या. हा अपघात एवढा भीषण होता की, वाहनांचा मागील व पुढील भाग चेपला गेला. काही गाड्यांच्या काचा फुटल्या. अपघाताचे वृत्त समजताच वाहतूक पोलिसांनी तातडीने धाव घेतली. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला केल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत झाली. मात्र तोपर्यंत वाहनचालक व प्रवाशांची चांगलीच रखडपट्टी झाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तुमच्या किचनमधील ‘ही’ वस्तू सौंदर्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा

नवी मुंबई विमानतळावर उड्डाणाचा मुहूर्त हुकणार? सप्टेंबरऐवजी ऑक्टोबरमध्ये होणार विमानतळाचे उद्घाटन

नवी मुंबई विमानतळ नामांतरावरून बाळ्यामामा म्हात्रे कपिल पाटलांना भिडले, दिबांचे नाव देण्यावरून भाजपची चालढकल

वजन कमी करण्यासाठी या पानांचा वापर करुन बघा, रिझल्ट पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल

‘पॉड टॅक्सी’ नागरिकांच्या सेवेत आणा, देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; कुर्ला ते वांद्रेदरम्यान प्रवासासाठी नवा पर्याय

काळी मिरी तुपासोबत का खावी? वाचा

माढा तालुक्यातील रिधोरी गावातील पुरात अडकलेले 8 जण सुखरूप, 28 जणांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात यश

जाणून घ्या आहारात कोथिंबीर का असायला हवी? वाचा

Beed News – नद्यांना महापूर, दळणवळण ठप्प, बीड जिल्ह्यातील 500 गावांचा संपर्क तुटला