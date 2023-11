सुनावणीसाठी वेळकाढूपणा करणाऱ्या कंत्राटदाराचं काय करणार? आदित्य ठाकरेंचा पालिकेला सवाल

शहरभरातील रस्त्याची कामं रखडवणाऱ्या कंत्राटदाराने पालिकेतील सुनावणीला हजर राहण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यामुळे सुनावणीसाठी वेळकाढूपणा करणाऱ्या या कंत्राटदाराचं पालिका नेमकं काय करणार? असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पालिकेला केला आहे.

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामं सध्या सुरू असून ती रखडली आहेत. त्यामुळे या कामांचं कंत्राट घेणाऱ्या कंत्राटदाराला नोटीस पाठवण्यात आली होती. तरीही त्याने सुनावणीला हजर राहण्यासाठी वेळ मागितला आहे. या कंत्राटदाराला 9 ऑक्टोबर रोजी नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्या नोटिसीला पंधरा दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार कंत्राटदाराने उत्तर दाखल केलं होतं. मात्र, ते समाधानकारक नसल्याने या कंत्राटदाराला सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश पालिकेने दिले होते. शुक्रवारी सुनावणी असताना या कंत्राटदाराने आणखी मुदत मागितली.

या वेळकाढूपणावर लक्ष वेधत आदित्य ठाकरे यांनी पालिकेला प्रश्न केले आहेत. या वेळकाढू कंत्राटदारावर कारवाई होणार आहे की नाही? जानेवारीपासून कोणतंही काम न करणाऱ्या आणि बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांचा मित्र असलेल्या या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे की नाही? की कंत्राटदाराला पाठवण्यात आलेली नोटीस खोके सरकारच्या दबावामुळे पाठी घ्यावी लागणार आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्ती आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या एक्स या समाजमाध्यमावर विचारली आहेत.

A full week after the notice period ended for the errant contractor friend of the khoke sarkar, apparently today was the final hearing on the contractor’s termination.

I’m curious to know officially from the @mybmc about what happened today.

• Did the contractor’s hearing…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 3, 2023