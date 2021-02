मशिदीत बनवत होते बॉम्ब, भीषण स्फोटात 30 दहशतवाद्यांचा मृत्यू

अफगाणिस्तानमध्ये एका मशिदमध्ये काही तालिबानी दहशतवादी बॉम्ब बनवत होते. या बॉम्बचा मशिदीतच स्फोट होऊन 30 दहशतवाद्यांचा मृत्यू झाला आहे.

शनिवारी अफगाणिस्तानच्या दौलताबाद जिल्ह्यातील किल्तान गावात काही तालिबानी एका मशिदीत जमले होते. या मशिदीत हे दहशतवादी भुसुरुंग आणि बॉम्ब बनवत होते. यावेळी मोठा स्फोट झाला आणि त्यात 30 दहशतवाद्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यापैकी 24 दहशतवादी हे तालिबानी होते तर इतर 6 दहशवतवादी दुसर्‍या देशाचे होते.

At least 30 #Taliban militants were killed as their explosive device went off prematurely inside a mosque in #Afghanistan‘s Balkh province, an Army official said.

Photo: IANS (File) pic.twitter.com/71GoNajrzw

— IANS Tweets (@ians_india) February 14, 2021