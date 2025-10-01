Ahilyanagar News – परप्रांतीयांचा विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार, गुन्हा दाखल; दोन्ही आरोपी फरार

सामना ऑनलाईन
|

संगमनेर तालुक्यातील घारगावच्या पठारभागात परप्रांतीयांनी विवाहित महिलेवार सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी घारगाव पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला आहे. परंतु दोन्ही आरोपी फरार झाले आहेत.

अधिक माहिती अशी की, घारगावच्या पठारभागात गेल्या अनेक दिवसांपासून वास्तव्यास असलेला पाणीपुरीवाला गणेश प्रजापती व बेकरी चालक सैफुल्ला शेख या दोघांनी मिळून एका 26 वर्षीय विवाहितेला कामाचे आमिष दाखवलं. महिलेचा विश्वास संपादित केला आणि मुंढे कॉम्प्लेक्समध्ये नेऊन आळीपाळीने अत्याचार केला. पीडित महिला घाबरली असल्यामुळे गप्प राहिली. सदर घटना 15 सप्टेंबर रोजी घडली होती. अखेर शेजारील महिलेने धीर दिल्यामुळे पीडितेने पोलीस स्थानक गाठत आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला आहे. मात्र, दोन्ही आरोपी गाव सोडून फरार झाले आहेत. या सर्व प्रकारामुळे गावात सध्या भीताचे व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच आरोपीला तात्काळ अटक करुण कठोरातली कठोर शिक्षा द्यावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लग्न करण्यासाठी आरोपीला जामीनावर सोडणे चुकीचे; उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

वडीलांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्याची संशयित आरोपी दुर्वास पाटीलला मुभा

Vaibhav Suryavanshi – कसोटी आहे का टी-20! वैभव सूर्यवंशीने पाडला षटकार-चौकारांचा पाऊस, ठोकलं खणखणीत शतक

भरधाव बस दुर्गा मातेच्या मंडपात घुसली, 20 जणांना चिरडले; सहा जणांची प्रकृती गंभीर

अमित शहांच्या दौऱ्यासाठी शिर्डीत मोठा थाटमाट, शासकीय यंत्रणा रात्रंदिवस तयारीत गुंतली

Latur News – आत्महत्येस प्रवृत्त केले म्हणून सात जणांवर अ‍ॅट्रॉसिटीसह गुन्हे दाखल, सर्व आरोपींना अटक

श्री विठ्ठलास अलंकार, रूक्मिणी मातेस पारंपारिक पसरती बैठक पोशाख अलंकार परिधान

नांदिवडे समुद्रकिनाऱ्यावर मृत मासे, जिंदाल कंपनी विरोधात नागरिकांमध्ये संताप

संगमनेरमध्ये नदीपात्रात वाहून गेलेल्या संदीप केरेचा 58 तासानंतर मृतदेह सापडला