आरामबसची ट्रक्टर ट्रॉलीला धडक; दोन मजूर ठार

अहिल्यानगर-पुणे महामार्गावर चास (ता. अहिल्यानगर) शिवारात आज पहाटे भरधाव वेगातील खासगी आरामबसने ट्रक्टरला धडक दिल्याने ट्रक्टर ट्रॉली पलटी होऊन झालेल्या अपघातात दोन मजूर जागीच ठार, तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर अहिल्यानगर शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
शमीम शेख सलीम अख्तर (वय 34, मूळ रा. बिहार) व इनारुल हनीफ शेख (वय 36, मूळ रा. पश्चिम बंगाल) अशी मृत्यू झालेल्या मजुरांची नावे आहेत. तर जखमींची नावे समजू शकली नाहीत.
मयत व जखमी हे पाचही जण परप्रांतीय असून, मजुरी करण्यासाठी अहिल्यानगर तालुक्यात आले होते. ते पहाटेच्या सुमारास कामावर जाण्यासाठी चासकडून नगरकडे ट्रक्टर ट्रॉली घेऊन येत होते. पहाटेच्या सुमारास चासच्या पुढे एका हॉटेलजवळ आले असता पाठीमागून भरधाव वेगात आलेल्या खासगी आरामबसने ओव्हरटेक करत असताना अचानक वळण घेतले. त्यामुळे बसची ट्रक्टरला धडक बसून, ट्रक्टर ट्रॉलीसह पलटी झाला. त्याखाली दबून दोघे जागीच ठार झाले, तर तिघे जखमी झाले.
घटनेची माहिती मिळताच अहिल्यानगर तालुका पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी नागरिकांच्या मदतीने जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठविले, तर मयतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविले. तसेच अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या बाजूला काढून वाहतूक सुरळीत केली. याप्रकरणी नगर तालुका ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, बसचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.