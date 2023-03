एम्सच्या डॉक्टरांनी गर्भाशयातील गर्भावर केली हृदयाची शस्त्रक्रिया, आकार बदलून वाचवला जीव

दिल्लीच्या डॉक्टरांनी गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करत जीवदान दिले आहे. राजधानी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाने महिलेच्या गर्भाशयात वाढणाऱ्या गर्भाच्या द्राक्षाएवढ्या आकाराच्या हृदयावर एक जटिल शस्त्रक्रिया केली आणि आईच्या पोटातच त्याचा आकार बदलला.

रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 28 वर्षीय गर्भवती महिलेला याआधी तीन गर्भपात झाले होते. चौथ्यांदा जेव्हा ती गरोदर राहिली तेव्हा तिने अनेक स्वप्न पाहिली. ती आनंदी होती. मात्र तिच्या गर्भातील बाळाच्या हृदयात अडथळा असल्याचे कळल्यावर तिच्या पायाखालची जमिनच सरकली आणि ती बेशुद्ध होऊन खाली पडली. ती या गोष्टीचा फार धक्का बसला होती. तीन गर्भपात झाल्यानंतर चौथ्यांदा अशी परिस्थिती ओढवली ते तिला सहन होत नव्हते. अशावेळी तिने तिला हे बाळ वाढवायचे असल्याचे सांगून तिने गर्भाच्या हृदयावर उपचार करण्यास डॉक्टरांना परवानगी दिली.

एम्समधील प्रसूती आणि स्त्रीरोग विभागातील डॉक्टरांसह इंटरव्हेंशनल कार्डिओलॉजिस्टच्या पथकाने हृदयाच्या झडपांमध्ये बलून डायलेशन नावाच्या शस्त्रक्रिया केली, अल्ट्रासाऊंड प्रक्रियेअंतर्गत गर्भाच्या हृदयात एक सुई घातली गेली आणि नंतर बलून कॅथेटर वापरून बाधित व्हॉल्व्ह उघडण्यात आला. डॉक्टर म्हणाले, संपूर्ण प्रक्रिया खूप लवकर करायची होती. ते खूप आव्हानात्मक होते. आम्ही ते दीड मिनिटांत यशस्वी करु शकल्याचे त्यांनी सांगितले.

