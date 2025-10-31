एअर इंडिया संकटात, 10 हजार कोटी रुपयांची मागितली मदत

एअर इंडिया पुन्हा एकदा मोठ्या संकटातून जात आहे. यंदाच्या जून महिन्यात अहमदाबाद येथे झालेल्या विमान अपघातात 240 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्यानंतर एअरलाइनच्या सुरक्षा आणि ऑपरेशन व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याच कारणामुळे कंपनीने आपल्या मालक टाटा सन्स आणि सिंगापूर एअरलाईन्सकडून 10,000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे, जेणेकरून ती पुन्हा स्थिर मार्गावर येऊ शकेल.
जून महिन्यात झालेल्या या अपघातानंतर सरकार आणि विमान वाहतूक नियामकांनी एअर इंडियाच्या सर्व ऑपरेशन्सची सुरक्षा तपासणी (Safety Audit) अधिक कडक केली आहे. अपघातानंतर प्रवाशांचा कंपनीवरील विश्वास कमी झाला आहे आणि त्यामुळे कंपनीच्या महसूलावर तसेच प्रतिष्ठेवर दोन्ही पातळ्यांवर परिणाम झाला आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, एअर इंडियाला मिळणारा निधी मुख्यत्वे पुढील क्षेत्रांमध्ये वापरला जाणार आहे. सुरक्षा आणि देखभाल प्रणाली सुधारण्यासाठी, अभियांत्रिकी पायाभूत सुविधा अपग्रेड करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि केबिन क्रूच्या कौशल्य विकासासाठी, तसेच ऑपरेशनल तंत्रज्ञान आधुनिक करण्यासाठी. कंपनीचे उद्दिष्ट आहे की या गुंतवणुकींच्या माध्यमातून तिचे सुरक्षा मानक आणि सेवा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बळकट होतील.
एअर इंडियामध्ये टाटा सन्सची हिस्सेदारी 74.9 टक्के आहे, तर सिंगापूर एअरलाईन्सची हिस्सेदारी 25.1 टक्के आहे. सिंगापूर एअरलाईन्सने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की ती टाटा समूहासोबत मिळून एअर इंडियाच्या आधुनिकीकरण आणि बदल प्रक्रियेला समर्थन देत आहे. तथापि, दोन्ही कंपन्यांनी अद्याप अधिकृत निधीपुरवठ्याची पुष्टी केलेली नाही.
टाटा समूहाने 2022 मध्ये एअर इंडिया अधिग्रहित केल्यापासून कंपनीच्या विमान ताफ्यात, तंत्रज्ञानात आणि सेवा गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक केली आहे. मात्र, अहमदाबाद अपघातामुळे एअर इंडियाच्या ब्रँड इमेजला आणि सुरक्षा विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे कंपनी आता आपली संपूर्ण रणनीती “सुरक्षा आणि विश्वासार्हता” या संकल्पनेभोवती पुन्हा उभी करत आहे.