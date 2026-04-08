अमरावती आता आंध्र प्रदेशची अधिकृत राजधानी

आंध्र प्रदेशच्या अमरावतीला अधिपृतपणे राज्याची नवीन राजधानी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. विभाजनाच्या 12 वर्षांनंतर केंद्र सरकारकडून कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना 2 जून 2024 पासून लागू मानली जाईल. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एक्सवर पोस्ट करत आनंद व्यक्त केला. हा निर्णय 2014 मध्ये तत्कालीन एकीकृत राज्याच्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या विभाजनानंतर 12 वर्षांनंतर घेतला आहे. हैदराबाद 10 वर्षांपर्यंत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाची संयुक्तपणे राजधानी होती. आता तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद, तर आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती असणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

व्याजदर जैसे थे! आरबीआयचे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर, महागाईच्या चिंतेमुळे बदल नाही?

शिवसेनेचे केडीएमसीतील भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण, आंदोलनाला नागरिकांचा पाठिंबा

भक्तांचा पाहुणचार घेऊन चार दिवसांनी जोगेश्वरी माता मंदिरात विराजमान

40 दिवसांसाठी तैवानचे हवाई क्षेत्र बंद

पोलीस डायरी: बडे साब- दाऊदला कधी मारणार? एक शतक लोटले

नवजोत सिद्धू यांच्या पत्नीने काढला नवा पक्ष

ड्रोन उडवणाऱ्यांसाठी चीनमध्ये कठोर नियम

1 टक्का लोकांकडे 40 टक्के आणि 1,688 अतिश्रीमंतांकडे 50 टक्के संपत्ती; हिंदुस्थानात गरीब-श्रीमंत दरी वाढली

Chandrapur News – मित्राच्या लग्नात डीजेच्या तालावर नाचताना तरुणाचा मृत्यू, आनंदोत्सवात शोककळा