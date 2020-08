बॉलीवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन हे नुकतेच कोरोनाला हरवून आपल्या घरी सुखरूप परतले आहेत. यानिमित्त अमूल कंपनीने खास कार्टुन पोस्टर तयार केले आहे. यात ‘एबी बिट्स सी’ असे म्हटले असून अमिताभ बच्चन यांनी कोरोनावर मात केली हे याद्वारे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

T 3614 –

Thank you AMUL for continuously thinking of me in your unique poster campaigns ..

वर्षों से ‘अमुल’ ने सम्मानित किया है मुझे ,

एक साधारण शक़्सियत को ‘अमूल्य’ बना दिया मुझे ! pic.twitter.com/EJS0WE8BbR

