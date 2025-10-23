मोठा अनर्थ टळला ! स्फोटानंतर रुळांना नुकसान; गाड्या उशीरा धावल्या

सामना ऑनलाईन
|

आसाममध्ये मोठ्या अपघाताचा अनर्थ टळला आहे. ईशान्य सीमावर्ती रेल्वेच्या अलीपुरद्वार विभागातील सालाकाटी आणि कोक्राझार स्थानकांदरम्यान गुरुवारी रेल्वे रुळांवर एक संशयास्पद स्फोट झाला. हा स्फोट मध्यरात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास झाल्याचे वृत्त आहे.

या अपघातामुळे आठ ते दहा गाड्या उशिराने धावल्या. सकाळी 5.25 वाजेपर्यंत ट्रॅक दुरुस्त करण्यात आला आणि सकाळी 5.30 वाजता रेल्वे सेवा सुरळीत झाली. आता विभागात गस्त वाढविण्यात आली आहे. या भागातून एक मालगाडी जात असताना तिला हादरा बसला, ज्यामुळे ट्रेन थांबावी लागली. तपासणीत ट्रॅक आणि स्लीपरचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले, ज्यामुळे स्फोट झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. कोकराझारमध्ये रेल्वे ट्रॅकचे नुकसान झाल्याचे कळले. जे स्फोटामुळे झाले होते. आता दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले असून ट्रेन सुरळीत सुरु करण्यात आल्याचे रेल्वे पोलीस सुप्रिडेण्ट प्रांजीत बोरा यांनी सांगितले.

रेल्वे लोको पायलटने बुधवारी रात्री रेल्वे रुळावर काहीतरी गडबड असल्याचे सांगितले होते. जिल्हा पोलिस आणि जीआरपी आले आणि त्यांनी चौकशी केली. एका रुळाचे नुकसान झाल्याचे लक्षात आले. हा संशयास्पद स्फोट असू शकतो.  आत्ताच निश्चितपणे काहीही सांगणे योग्य ठरणार नाही. तपास पूर्ण झाल्यानंतर तपशील शेअर केला जाईल… जर हा घातपात असेल तर तो कोणी केला आणि कोण यात सहभागी आहे हे शोधून काढावे लागेल असे बोरा म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ये डर अच्छा है! सोन्याचा स्ट्रॉ हरवल्याचे दुःख नाही; बायकोच्या शिक्षेची भीती वाटते…जाणून घ्या घटना

लक्ष लक्ष दिव्यांनी कोकणची दक्षिण काशी उजळली ! कुणकेश्वर मंदिरात दीपोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा

Bihar Election 2025 – तेजस्वी यादव मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार; महाआघाडीच्या पत्रकार परिषदेत अशोक गहलोत यांची घोषणा

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात संगमेश्वरचा 114 वर्ष जुना ब्रिटीशकालीन डाकबंगला जमीनदोस्त होणार

दिल्लीहून पाटण्याला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानात हवेतच बिघाड; सतर्कता दाखवत वैमानिकाने विमान दिल्लीकडे वळवले

carbide-gun-madhya-pradesh-news-14-children-go-blind-in-madhya-pradesh-playing-with-carbide-gun

ट्रेंडिंग ‘कार्बाइड गन’ पडली महागात; दिवाळीत खेळताना १४ मुलांनी डोळे गमावले

‘या’ आहेत देशातील 5 सर्वात स्वस्त CNG कार, मिळणार जबरदस्त मायलेज; किमती ४.६२ लाख रुपयांपासून सुरू; पाहा संपूर्ण लिस्ट…

फटाके फोडल्याने आला राग, माथेफिरुन पाच मुलांवर अ‍ॅसिड फेकले; एकजण गंभीर

एक्सटेंशन बोर्डमध्ये चुकूनही वापरू नका ‘हे’ ५ डिव्हाइस, ठरू शकतात धोकादायक