बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी हिंदू व्यावसायिकाची हत्या, त्रिशालमध्ये लुटीचाही आरोप

बांगलादेशात 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असतानाच हिंदूंवरील हिंसाचाराच्या घटना सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीच्या 48 तास आधी मैमनसिंह जिल्ह्यातील त्रिशाल उपजिल्यात एका हिंदू व्यावसायिकाची हत्या करण्यात आली.
मृत व्यक्तीची ओळख 62 वर्षीय सुशेन चंद्र सरकार अशी झाली आहे. ते त्रिशालमध्ये “एमएस भाई-भाई एंटरप्राइजेज” नावाचा व्यवसाय चालवत होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, हल्लेखोरांनी हत्या केल्यानंतर दुकानातून अनेक लाख बांगलादेशी टका लुटून नेले.
दुकानाचे शटर बंद करून हत्या
बांगलादेशी मीडिया आयटीव्हीच्या वृत्तानुसार, कुटुंबीय आणि पोलिसांच्या माहितीनुसार, गुन्हेगारांनी बोगर बाजार चौकात सरकार यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. त्यानंतर दुकानाचे शटर बंद करून त्यांना आतच सोडून दिले.
कुटुंबीयांनी नंतर दुकान उघडले असता ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. त्यांना तातडीने मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
कुटुंबीयांची कठोर कारवाईची मागणी
मृतकाचा मुलगा सुजान सरकार म्हणाला की, “आमचे कुणाशीही शत्रुत्व नव्हते. वडिलांची निर्दयपणे हत्या करून दुकानातून अनेक लाखो रुपये लुटले. आमचा तांदळाचा व्यवसाय अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या आरोपींना कठोर शिक्षा मिळावी, अशी आमची मागणी आहे.”
पोलिसांचे निवेदन
पोलिसांनी सांगितले की, रात्री सुमारे 11 वाजता बदमाशांनी सुशेन चंद्र सरकार यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्यांची हत्या केली आणि दुकानाचे शटर बंद केले. कुटुंबीयांनी शोध घेताना शटर उघडले तेव्हा ते रक्ताच्या थारोळ्यात आढळले. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला असून कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचाराबाबत चिंता
बांगलादेशात 12 फेब्रुवारीला निवडणुका होणार असल्या तरी हिंदूंवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत, असे या घटनेवरून दिसत आहे. मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या काळात हिंदूंसह अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचार वाढल्याचा आरोप होत असून, यामुळे जगभरातील नागरिक आणि अनेक मानवाधिकार संघटनांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.