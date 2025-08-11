घरी वाढवू शकता ‘या’ औषधी वनस्पती, त्यांचे अनेक आरोग्य फायदे आहेत

बहुतेकांना बागकाम करायला आवडते आणि प्रत्येकालाच घरात काही रोपे असावीत असेही वाटते. फुलांच्या रोपांव्यतिरिक्त अशी अनेक झाडे आहेत जी नियमितपणे वापरली जातात आणि त्यांचे औषधी गुणधर्म देखील आहेत.
घरी बागकाम करणे केवळ फायदेशीर नाही तर मनाला एक आनंददायी मानले जाते. आजूबाजूला झाडे आणि रोपे असल्याने घरात ताजी हवा मिळते जी आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहे. घराच्या बाल्कनीत केवळ सजावटीच्या वनस्पती आणि सुगंधित रंगीबेरंगी फुलांव्यतिरिक्त, इतर भाज्या आणि फळांची रोपे देखील लावता येतात. चला तर मग जाणून घेऊया अशाच औषधी वनस्पतींबद्दल जे तुम्ही घरातील कमी जागेत देखील वाढवू शकता.
तुळस
बहुतेक हिंदुस्थानी घरांमध्ये तुळस सहज उपलब्ध असते, तुळस औषधी वनस्पती म्हणून वापरली जाते. तुम्ही तुळसचे रोप कोणत्याही रुंद भांड्यात सहजपणे लावू शकता. त्याची पाने थोडी जाड आणि चमकदार हिरव्या रंगाची असतात. तुळशीची पाने खाण्याचे अनेक फायदे आहेत, जसे की रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणे, पचन सुधारणे, तणाव कमी करणे आणि त्वचेसाठी फायदेशीर.
कोथिंबीर
कोथिंबीर ही अशी एक वनस्पती आहे जी बहुतेक हिंदुस्थानींच्या जेवणात वापरली जाते. कोथिंबीर अन्नाची चव अनेक पटींनी वाढवते आणि कोथिंबीर पौष्टिकतेने समृद्ध देखील असते. कोथिंबीर खाल्ल्याने अपचन, मळमळ आणि पोटदुखी सारख्या समस्यांपासून आराम मिळतो. तुम्ही रुंद भांड्यात किंवा उथळ टबमध्ये कोथिंबीर देखील वाढवू शकता आणि ते दररोज तुमच्या जेवणात ताजे वापरू शकता, ज्यामुळे जेवणाला आणखी चव आणि सुगंध येईल.
गवती चहा
गवती चहाचा वास लिंबूसारखा असतो. गवती चहाची चहा खूप फायदेशीर आहे आणि मूडला एक ताजेतवाने वाटते. गवती चहाला जास्त काळजी घेण्याची आवश्यकता नसते आणि तुम्ही ते सहजपणे कुंडीत लावू शकता. गवती चहा पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, सर्दी-खोकल्यापासून आराम मिळतो, आणि प्रतिकारशक्ती वाढते.
कढीपत्ता
ढोकळा, डाळ आणि अनेक प्रकारच्या पदार्थांना सजवण्यासाठी कढीपत्त्याचा वापर केला जातो. हिंदुस्थानी घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधी वनस्पतींमध्ये कढीपत्त्याचा वापर सर्वात जास्त केला जातो. रिकाम्या पोटी ते चावणे तुमच्या त्वचेसाठी आणि केसांसाठी देखील फायदेशीर आहे. तुम्ही एका रुंद आणि खोल कुंडीत कढीपत्त्याचे रोप लावू शकता, जे योग्यरित्या वाढवले तर ते झाडासारखे बनते आणि सदाहरित पाने देत राहते.
पुदिना
पुदिना घरातील कुंड्यांमध्येही वाढवता येतो. हा चवीसोबतच पोषक तत्वांचा खजिना आहे. डोकेदुखी कमी करण्यासाठी पुदिन्याचा उपयोग होतो. पुदिन्याचा सुगंध देखील प्रभावी आहे. तसेच पुदीन्याचे सेवन केल्याने पचन सुधारणे, श्वासोच्छ्वास ताजीतवाने करणे आणि सर्दी-खोकल्यासारख्या समस्यांपासून आराम मिळवणे यांसारख्या गोष्टींसाठी पुदिना उपयोगी आहे. तुम्ही तो कोणत्याही कुंड्यात, लहान उथळ टबमध्ये वाढवू शकता.