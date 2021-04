पश्चिम बंगाल – निवडणूक प्रचार जीवावर बेततोय, काँग्रेस उमेदवाराचा झाला मृत्यू

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारसभांना मोठी गर्दी होत आहे. याच गर्दीमध्ये जीवघेणा कोरोना विषाणू हातपाय वेगाने पसरताना दिसत असून काँग्रेसच्या एका उमेदवाराने यामुळे आपला जीव गमावला आहे. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

मुर्शिदाबादमधील समसेरगंज विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर मैदानात उतरलेल्या रिजाउल हक यांचे कोरोनामुळे गुरुवारी निधन झाले. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्यांना कोलकाता येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचे सचिव रोहन मित्रा यांनी ट्विटरवरून याबाबत माहिती दिली.

‘मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील समसेरगंज विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवार रिजाउल हक यांचे मध्यरात्री कोरोनामुळे निधन झाले. आपण ज्या वास्तविकतेचा सामना करत आहोत त्याला समजून घ्या आणि या वर्षी जिवंत रहा’, असे ट्वीट रोहन मित्रा यांनी केले आहे.

In Murshidabad district, Samserganj Assembly @INCIndia candidate Rezaul Haque passed away last night due to Corona! The reality we are facing! Wake up and smell the coffee. Survive this year and be alive to see the next new year of the bengali calendar

