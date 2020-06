बिहारमध्ये प्रवासी मजुरांना वाटले कंडोम, कुटुंब नियोजनासाठी राज्य सरकारचे पाऊल

कोरोना संकट काळात बिहारमध्ये अनेक प्रवासी मजुरांना क्वारंटाईन करण्यात आले होते. त्यांचा क्वारंटाईन काळ संपल्यानंतर त्यांना कंडोम वाटण्यात आले आहे. लॉकडाऊनदरम्यान लोकसंख्या नियंत्रणात रहावी यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.

#Bihar govt distributing free condoms to migrant labourers going home after completing 14-day institutional quarantine and those in home quarantine to prevent unwanted pregnancies: Official

— Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2020